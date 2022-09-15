Aracını vergi borcu yüzünden satmak isteyince başına gelmeyen kalmadı

Ankara'da yaşayan emekli polis Ali Bayram (49), 2003 model aracını 87 bin liralık vergi borcu sebebiyle 2 sene önce satmak istedi. Bir arkadaşı aracılığıyla Fuat S. ile tanışan Bayram, aracı vergi borcuna karşılık satması için Fuat S. ile anlaştı. Bayram, ‘SUV' model aracını 10 bin TL peşinat karşılığında 1 aylığına vekaleten devretti. Kendisine gelecek güzel haberleri bekleyen Bayram, 1 aylık sürenin dolmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Otomobilin parçalara ayrılarak satıldığını öğrendi

Vergi borcunun ödenmesinin ardından kalan paranın kendisine ödenmesini bekleyen Bayram, o zamanın şartlarına göre 125 bin TL piyasa değeri olan aracının Fuat S. tarafından Bursa'da parçalara ayrılarak satıldığını iddia etti. Fuat S. ve ortağı Hasan A.'nın bu yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını ileri süren Bayram, otomobilini geri almak istediğinde ise tehditlerle karşılaştığını söyledi. Parçaların sosyal medya üzerinden satışa çıktığını belirten Bayram, otomobilinin plakasının da aynı model başka araçlara takıldığını ve bu sebepten ötürü yaklaşık 8 bin liralık trafik cezasının olduğunu öne sürdü. Vergi borcunun hala ödenemediğini söyleyen Bayram, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

“Üzerindeki icraları kaldırıp vergi borçlarını ödeyecekti”

Yaşanan süreç hakkında bilgi veren Bayram, “Benim 2003 model bir aracım vardı. 2 yıl önce bir arkadaşımın üzerindeki borcu ve icraları kapatmak şartıyla bir şahsın benim aracıma talip olduğunu söyledi. O kişiyle bir araya gelerek protokol imzaladık. Noterde vekalet verdim. Vekalet verirken şahsa 30 gün süre verdik. Üzerindeki icraları kaldırıp vergi borçlarını ödeyecekti. Sonra da devrini alacaktı. Notere vekaletini verirken 10 bin lira ödeme yaptı. Araç o günün şartlarında 125 bin lira piyasa değerine sahipti. Aracın üzerinde 87 bin lira borç vardı. Vekalet süresi dolunca şahsı aradım. Bana, ‘Aracını sattım nerede olduğunu bilmiyorum. Kime sattığımı da bilmiyorum. Aracın ortada yok' dedi. Sonra tekrar aradım. ‘Bana verdiğin 10 bin liranı vereyim gerekirse arabamı geri alayım' dedim. ‘Gücün yetiyorsa çık gel, Bursa'da aracının parçasını bulabiliyorsan gel al' dedi. Ben de 10 bin lirayı hazır ederek Bursa'ya gittim. Bu sefer de şahıs bana ‘Ben bu araba için çok paralar verdim. Arabayı kime sattığımı bilmiyorum' dedi. Ben de bunun üzerine şikayette bulundum” dedi.

“Tehdit edilmeye başladım”

Hakkını aramak isterken tehditlerle karşılaştığını söyleyen Bayram, “Aracımın parça parça sosyal medya üzerinden satıldığını öğrendim. Parçaların seri numaraları adıma kayıtlı şase numarasıyla eşleşiyor. Şahsı bir kez daha aradım. ‘Ben Bursa'dayım. Buraya gelirsen çıkamazsın. Bana kimsenin gücü yetmez. Kimse de bana bir şey yapamaz' dedi. 2 yıl boyunca adalet aradım. Bu şebekenin başında Hasan A.'nın olduğunu öğrendim. Kendisine ulaştıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Tehditler artmaya başlayınca aile fertlerimin numaralarını değiştirmek zorunda kaldım. Sosyal medyada bu şebekenin oluşturduğu grup var. Araçların parçalarını satıyorlar. Arabamın plakası bir gün Sakarya'da, bir gün Gaziantep'te çıkıyor. Plakasını da başka araçlar kullanıyor. Adıma 2 yıllık vergi geldi. 7-8 bin lira vergi borcu var. Otoyollardan kaçak geçişler var. Hala trafik cezaları geliyor” şeklinde konuştu.