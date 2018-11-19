Aracında ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
İstanbul'da, başından vurularak öldüğü belirlenen ve bariyerlere çarpan aracında bulunan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu, memleketi Kilis'te ebedi yolculuğuna uğurlandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
İstanbul Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpmış haldeki otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Kilis'e getirildi.
Nenemoğlu, Hacı Cümbüş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilis Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Büyükçekmece D100 kara yolu Kumburgaz Kavşağı'nda dün bariyerlere çarpan bir otomobilde hareketsiz yatan Nenemoğlu'nun başına giren tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
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