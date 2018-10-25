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Aracında bu özellik varsa dikkat! Trafik cezası yedi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ilginç bir ceza sistemi uygulandı. Bir sürücü aracında tasarruf amacı ile bulunan Start-Stop özelliğinden dolayı kırmızı ışıkta trafik cezası yedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:55
Aracında bu özellik varsa dikkat! Trafik cezası yedi

Start-Stop sistemini kullanarak ayda yaklaşık 4 litre yakıt tasarrufu sağlayan vatandaşlar sistemin kırmızı ışıkta devreye girmesinden dolayı trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Seyit Koca isimli vatandaşın kullandığı araçta da bulunan start-stop özelliği başına bela oldu. Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak yasak gerekçesi ile 108 TL para cezasına çarptırılan Koca isyan etti.

Start-Stop sistemi nedir?

Start-Stop sisteminin çalışma şekli hakkında bilgi aktarımı yukarıda yapılmıştır. Peki bu sistem ne işe yaramaktadır? Çok kısa olarak anlatmak gerekirse bu sistem ile; trafikte seyir halinde iken gereksiz olarak tanımlanan bekleme sürelerinde araç motorunun boşuna çalışmasını engelleyerek uzun vadede kullanıcılarına tasarruf sağlamak amaçlı geliştirilmiştir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:55
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