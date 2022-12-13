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Yerel Aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu!
Yerel

Aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Beylikdüzü'nde bir kişi, oturduğu sitenin otoparkındaki aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:04:00 -
Aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Beylikdüzü'nde bir kişi, oturduğu sitenin otoparkındaki aracında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Muhammed Cinnah Sokağı'ndaki sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen T.A'nın, otoparktaki panelvanında hareketsiz durumda olduğunu gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yanında ruhsatsız tabanca bulundu

Yapılan kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen T.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. T.A'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.

T.A'nın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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