Aracına çıplak kadın fotoğrafı yapıştıran şahıs gözaltına alındı! Ahlaksız hareketini böyle savundu

Bursa'da R.M.O. adında 22 yaşındaki genç, aracının arka camına çıplak kadın afişi yapıştırdı. Bir başka sürücü ise cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasından kimliğini tespit ettiği R.M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.M.O’yu yakalayarak gözaltına aldı.

R.M.O. ifadesinde, “Ben bunu macera olsun diye yaptım. Bu görüntüleri çekip, paylaşmadım. Kimin çektiğini bilmiyorum, pişmanım” dedi.

132 lira ceza yedi

R.M.O.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/3 maddesinde yer alan 'araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak' suçundan 132 lira para cezası kesildi. R.M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.