Aracın jantına bile uyuşturucu saklamışlar

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Gürcistan'da düşmüştü! MSB açıkladı: C-130'un kullanımı durduruldu

Hükümetten geri vites! Fransa'da yeni emeklilik kararı...

Şehitlerimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı! Görev için Azerbaycan’a gitmişlerdi

31 milyonluk kamu zararı iddiası! CHP’li belediyelerde bir vurgun daha

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!

Gezi zekalıların yüzüne vurun bunları! Bakın bakın yanan ormandaki otellere bakın!

Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!

Kaçın! Kadın sürücü… Durduk yere otoparkı savaş alanına çevirip 5 metreden aşağı uçtu
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bitlis'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir aracın jantına kadar uyuşturucu gizlendiği görüldü.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada; "Durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

BM raporu tescilledi: Afganistan'da uyuşturucu üretimi Taliban sonrası sıfırlandı!

Uyuşturucu kabağının sahibi tutuklandı

ABD uyuşturucu bahanesiyle 2 tekneyi daha vurdu

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım
Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Binası’nın satın..
