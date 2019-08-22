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Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kastamonu’da karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kastamonu’da karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Taşköprü yolunda karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki yaya Şükriye Topaçoğlu’na sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya Şükriye Topaçoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şükriye Topaçoğlu, ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şükriye Topaçoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şükriye Topaçoğlu’nun cenazesi, Kastamonu’ya getirilerek aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
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