Aracı sahipleri dikkat! Yüzde 50 zam geliyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlun maliyetindeki artışlarından kaynaklı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ayda yüzde 50’ye varan zam yapılacağını söyledi.

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Özalp, bunun kademeli olacağını, yüzde 15’lik ilk zamların geçen hafta yapıldığını belirterek, “Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda” dedi.

5 milyar dolarlık sektörde, yedek parçaların ağırlıklı olarak Asya pazarlarından geldiğini ifade eden Özalp, son bir buçuk yılda konteyner navlununda dört kat artış görüldüğünü, bazı parçalarda navlunun ürün fiyatına yaklaştığını, bu nedenle ithalatı durduran firmalar olduğunu aktaran söyledi. Özalp, “Sadece navlun değil, çelik ve plastik gibi hammaddelerdeki yüzde 100’ü aşan fiyat artışları da katlanılamaz boyuta geldi” dedi.

Geçen haftaki yüzde 15’lik elektrik zammının da sanayicinin maliyetlerini önemli oranda artıracağına işaret eden OSS başkanı, tüm bunların tüketiciye zam olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Özalp şöyle konuştu: “Alternatif parçalarla bu enflasyonu aşağıda tutmaya çalışıyoruz, aslında yaşanan zamlar çok daha yüksek. Zaten yılın başından bu yana artan yüze 25 civarında kurdan başlayıp onun üzerine de navlun maliyetlerini koyduğunuzda ciddi bir şekilde yüzde 50’ye yakın bir fiyat görüyor olmanız lazım. Biz bunu alternatif parçalar koyarak, farklı markalar oluşturarak, stok seviyelerimizi doğru yönetmeye çalışarak, gerçekten de daha az hissettirmeye çalışıyoruz. Ama inanın bizlerin de bu konuda bir şey yapacak fazla gücü kalmıyor. Temmuzda yüzde 15 zam yapıldı, eylül sonuna kadar bu oran yüzde 50’ye çıkacak. Lastiğinden aküsüne, yedek parçasından camına, işçiliğine kadar biz bu yansımayı göreceğiz.”