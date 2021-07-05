  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'den aşı isyanı

Gazlı içeceklerin neden koronavirüs testlerini yanılttığı çözüldü

Kanadalı yerli liderlerden çağrı: Kiliseyi boykot edin

Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Vaka tablosu değişti

Hazar Denizi'ndeki büyük patlamanın ardından Azerbaycan'dan açıklama

Koronavirüs salgınının filmini 10 yıl önce çekmişler! Bakın sonunda ne oluyor

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

Bakan Kurum müsilajın sona ereceği tarihi açıkladı
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Teröristler ATAK helikopterleriyle öldürüldü
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
LGS tercih başvuruları başladı
Otomotiv Aracı sahipleri dikkat! Yüzde 50 zam geliyor
Otomotiv

Aracı sahipleri dikkat! Yüzde 50 zam geliyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Ziya Özalp, otomobil yedek parçalarına önümüzdeki 3 ay içinde yüzde 50 zam yapılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:26:00 -
Aracı sahipleri dikkat! Yüzde 50 zam geliyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlun maliyetindeki artışlarından kaynaklı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ayda yüzde 50’ye varan zam yapılacağını söyledi.

 

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Özalp, bunun kademeli olacağını, yüzde 15’lik ilk zamların geçen hafta yapıldığını belirterek, “Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda” dedi.

5 milyar dolarlık sektörde, yedek parçaların ağırlıklı olarak Asya pazarlarından geldiğini ifade eden Özalp, son bir buçuk yılda konteyner navlununda dört kat artış görüldüğünü, bazı parçalarda navlunun ürün fiyatına yaklaştığını, bu nedenle ithalatı durduran firmalar olduğunu aktaran söyledi. Özalp, “Sadece navlun değil, çelik ve plastik gibi hammaddelerdeki yüzde 100’ü aşan fiyat artışları da katlanılamaz boyuta geldi” dedi.

Geçen haftaki yüzde 15’lik elektrik zammının da sanayicinin maliyetlerini önemli oranda artıracağına işaret eden OSS başkanı, tüm bunların tüketiciye zam olarak yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Özalp şöyle konuştu: “Alternatif parçalarla bu enflasyonu aşağıda tutmaya çalışıyoruz, aslında yaşanan zamlar çok daha yüksek. Zaten yılın başından bu yana artan yüze 25 civarında kurdan başlayıp onun üzerine de navlun maliyetlerini koyduğunuzda ciddi bir şekilde yüzde 50’ye yakın bir fiyat görüyor olmanız lazım. Biz bunu alternatif parçalar koyarak, farklı markalar oluşturarak, stok seviyelerimizi doğru yönetmeye çalışarak, gerçekten de daha az hissettirmeye çalışıyoruz. Ama inanın bizlerin de bu konuda bir şey yapacak fazla gücü kalmıyor. Temmuzda yüzde 15 zam yapıldı, eylül sonuna kadar bu oran yüzde 50’ye çıkacak. Lastiğinden aküsüne, yedek parçasından camına, işçiliğine kadar biz bu yansımayı göreceğiz.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bekr

tabi canım gelsin emekliye memura 8.45 zam diğer her şeye 50 zam adalet bu olsa gerek
  • Yanıtla

İflas

Iflas mi ediyoruz. neler oluyor hergun Bi zam ....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay