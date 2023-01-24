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Aracı olanlar dikkat! Şaşırtan karar çıktı: Ücretleri ödenecek, arabası olan herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'ın bir trafik kazasıyla ilgili verdiği karar çıktı. araçta meydana gelen 5 bin 270 liralık zararın ödenmesine ilişkin karar detayları...

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:32:00 - 2023-01-24 18:41:21
Aracı olanlar dikkat! Şaşırtan karar çıktı: Ücretleri ödenecek, arabası olan herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay’dan emsal karar çıktı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Denizli’de bir kişinin aracına 2019 yılında başka bir sürücünün çarpması sonucu hasar oluşmasıyla onarım süresi boyunca mahrum kaldığı ve bu süreçte ikame araç kiralayan kişi, aracın maddi hasarı ve değer kaybı ücretleri yanı sıra kiralama bedelinin tarafına ödenmesi için dava açmıştı. Bugün yayınlanan resmi gazetede kararın verildiği bildirildi.

Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda araçta meydana gelen 5 bin 270 liralık zararın davacıya ödenmesine, onarım süresinde ikame araç kiralandığına dair belge sunulmaması nedeniyle de bu yönden davanın reddine karar verdi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını hukuka aykırı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere bozdu.
Dairenin kararında, olay tarihinde yürürlükte olan Türk Borçlar Kanunu gereği, araç kiralandığı yönünde belge sunulmadığı hallerde davaya bakan hakimin zararı belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda mahkemenin, bilirkişi raporu aldırması ve davanın kabulüne karar vermesi gerektiğine işaret edilen kararda, ret kararı verilmesinin doğru olmadığı bildirildi.

İŞTE O KARAR

Kararda, “Mahkemece, araçta oluşan maddi hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanmaktan doğan ve bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” ifadeleri yer aldı.

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