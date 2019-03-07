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Aracı kapıları açıkken sürdü... Şoku yaşadı!

Samsun'da kapıları açık şekilde aracını sürerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünce ceza kesildi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:57
Aracı kapıları açıkken sürdü... Şoku yaşadı!

Olay, İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı, daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu.

Ceza kesildi

Bu olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce otomobille ilgili çalışma yapıldı. İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda aracın plakası tespit edildi ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:57
  1. Samsun
  2. trafik magandası
  3. ceza

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