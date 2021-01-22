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Yaşam Araca saklanan uyuşturucu polisinden gözünden kaçmadı
Yaşam

Araca saklanan uyuşturucu polisinden gözünden kaçmadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şüphelendikleri aracı durduran yunus timleri araçta uyuşturucu madde buldu. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 04:03:00 -
Araca saklanan uyuşturucu polisinden gözünden kaçmadı

Denizli’de Yunus timleri şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada gizlenmiş halde 15 gram esrar ve 5 tane ecza hap buldu. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Araçtan uyuşturucu çıktı

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala Yunus timleri şüphelendikleri aracı durdurdu. Durdurulan araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın farklı noktalarında gizlenmiş ve 3 paket halinde yaklaşık 15 gram esrar ve 5 adet kırmızı reçeteli ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alındılar

2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını maddeleri kullanmak amacıyla satın aldıklarını belirttiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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