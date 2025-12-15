  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Tekstil sektöründe kara günler! 300 firma konkordato ilan etti
Dünya Araç uçurumdan düştü, 16 kişi öldü!
Dünya

Araç uçurumdan düştü, 16 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Araç uçurumdan düştü, 16 kişi öldü!

Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, Tolu kasabasından yola çıkan ve bir grup genci taşıyan aracın El Chispero yolunda 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı.

Rendon, kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaydedildi.

Yerel basında, kazada ölenlerin Antioquia Lisesi'nden yeni mezun gençler olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23