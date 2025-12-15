Araç uçurumdan düştü, 16 kişi öldü!
Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, Tolu kasabasından yola çıkan ve bir grup genci taşıyan aracın El Chispero yolunda 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını açıkladı.
Rendon, kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiği kaydedildi.
Yerel basında, kazada ölenlerin Antioquia Lisesi'nden yeni mezun gençler olduğu ifade edildi.