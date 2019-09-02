Araç takla attı: 2 yaralı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Nallıhan D140 karayolunda, 06 BCL 77 plakalı araç Çayırhan istikametindeki çift yolun başlangıcında sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Taklanın etkisiyle araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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