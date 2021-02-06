Araç sürerken kalp krizi geçiren sürücü çarptı... Yaşlı adamın feci ölümü!
Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı 72 yaşındaki Uğur Özcan hayatını kaybetti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde dün direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamdan kötü haber geldi.
Kazada sürücü kadın hayatını kaybederken 2'si yaya olan 5 kişi yaralanmıştı. Yaya olarak ekmek almaya giden Uğur Özcan (72) ve kızı Gülnaz Özcan (36) 33 RH 646 plakalı otomobil sürücüsü Ayşen Süren'in kullandığı araç altında kaldı.
Otomobil sürücüsü Ayşen Süren ile yaya olarak araç altında kalan Uğur Özcan hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi gören Uğur Özcan kurtarılamadı.
Kazada ölenlerin sayısı 2 oldu.