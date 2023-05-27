Araç satışlarında flaş gelişme! İşte şimdi hapı yuttular

Son birkaç yıldır oto bayileriyle ilgili stokçuluk, zorunlu aksesuar satışı veya liste fiyatının üzerinde para talep etmek gibi çok şikâyet geldiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, söz konusu şikâyetlere karşı Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçtiğini belirtti.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır oto bayileriyle ilgili stokçuluk, zorunlu aksesuar satışı veya liste fiyatının üzerinde para talep etmek gibi çok şikâyet geliyordu.

Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

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16-22 Mayıs döneminde bakanlıkça yapılan denetimlerde; Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edildi.

Ve bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er lira olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Güzel bir gelişme. Peki, sadece dört bayi mi usule aykırı hareket ediyor?

Daha fazla denetim yapılmalı.

Denetimin dışında daha radikal hamleler yapılabilir. Daha önce de yazmıştım.

Örneğin oto galerilerinin 30 bin kilometre altında olan araçları satmaları yasaklanabilir.

Alınan sıfır araçlara bir yıla kadar satış yasağı getirilebilir.

Bir kişinin bir yılda birden fazla araç alması yasaklanabilir."