Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.
Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların etkisiyle benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.
Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim haberi geldi.
Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 11 kuruş indirim geldiğini açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıkladığı indirim sonrası benzinin litre fiyatı; İstanbul'da 6,67'den 6,56'ya Ankara ve İzmir'de ise 6,76'dan 6,65'e düşecek.