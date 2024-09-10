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Ekonomi Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:03:00 -
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim geliyor!

Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından motorine indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim gerçekleşecek.

Sürücüleri sevindirecek haber...

ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ

Bu gelişmelerin ardından sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

11 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.

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