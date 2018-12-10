0553 313 94 23

Araç sahiplerine müjde! 2019'da zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, trafik sigortalarına 2019 yılında ekstra zam yapılmayacağını açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15
Araç sahiplerine müjde! 2019'da zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sigorta şirketlerine gönderilen yazıda trafik sigortalarına 2019 yılında ekstra zam yapılmayacağı bildirildi.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı (İSAD) Turusan Bağcı, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada trafik sigortasına 2019 yılında yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.

Bağcı 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 14 milyar TL’lik hasar oluştuğunu söylerken 13.6 milyon taşıtın kazaya karıştığını söyledi. Bağcı, “İyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fiyat prim farkı devam ediyor. İyi sürücüler ödüllendirilirken kötü sürücüler yüksek prim ile cezalandırılmaya devam ediliyor. 2018 yılında her ay trafik sigortası primleri yüzde 1.5 artıyordu buna devam edilecek” ifadelerini kullandı.

2019'da zorunlu sigortaya zam yok

Hükümetin yeni yıl için zam kararı almadığını haliyli zorunlu sigortaya zam yapılmayacağını belirten Turusan Bağcı, sigorta şirketlerinin zarar ettiğini iddia etti. Bağcı, şunları söyledi:

-“2019 yılında trafik sigortası fiyatları artmayacak. Trafik sigortasında sigorta şirketleri 2018 yılında ilk 9 ayda yaklaşık 75 milyon TL zarar ettiler. Yıl sonunda 100 milyon TL civarında… Sigorta şirketlerinin enflasyondaki artış, yedek parça ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle trafik sigortasında hükümetin belirli bir artış yapmasını bekliyorduk bu olmadı”.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15
  1. İstanbul
  2. Zorunlu Trafik Sigortası
  3. zorunlu trafik sigortasına zam yok

YORUM YAZ

  • osmanosman36 dk önce
    demek ki zam gelecek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fransız polisinden çığırından çıktı
  1. Fransız polisinden çığırından çıktı
  2. Adana'da otomobilde mahsur kalan bebek..
  3. GRAFİKLİ - Milli atlet Yasemin Can..
  4. FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte..
  5. "Avrupa Baharı" sosyal medya üzerinden..
  6. Karayılan itiraf etti: TSK’nın en..
  7. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla "ZUBİZU..
  8. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 6..
  9. 'İmar Barışı' uyanıklarına büyük..
  10. Döviz kurları
  11. Dünyada beşinci sıradayız
  12. AB Myanmarlı yetkililere ilave..
  13. İAR'den şehit aileleri, gazi ve..
  14. CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan..
  15. Bağcılar'dan İstanbul yeni..
  16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
  17. GRAFİKLİ - Irak DEAŞ zaferine rağmen..
  18. "İşveren grev kırıcılığı yapmak..
  19. Kız arkadaşını öldürdükten sonra..
  20. MEDREG’in nihai hedefi Akdeniz Enerji..
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte