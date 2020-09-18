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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:15:00 - 2020-09-18 10:47:06
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan dalganlanma devam ediyor. 4 gün önce benzine gelen 11 kuruşluk indirim ardından bu kez araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceği öğrenildi.

Çifte zam

Alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatlarında meydana gelen artış sonrası iki büyük zam geleceği öğrenildi. Benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zam tarifenin bu geceden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Bilindiği üzere, akaryakıt fiyatlarında büyük zamlar gelmişti. Son olarak 20 ağustosta benzin ve motorine büyük zam gelmiş, 14 eylülde ise 11 kuruş indirim gelmişti.

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Yorumlar

Yücel

Ohhh suyundanda koy vırt vırt mübarek
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Leventbay

Saçmalık bu indirimde bindirmde . Yani haber yapmaya degmez borsa gibi günlük bir aşagı bir yukarı millet ne aldıgına bile bakmıyor . Varili 30 dolar altına düştügünde tık aşagı inmedi . Şimdi bahane hazır dokar yükseldi . Maaşımızı dolarlamı alıyoruz canım bizene degilmi ..!!
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