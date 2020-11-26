Araç sahiplerine kötü haber! Benzinin ardından motorine de zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da 6,31'den satılan motorinin litresi 6,59'a yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 6,38'den 6,66'ya, İzmir'de ise 6,42'den 6,70'e çıkacak.

Dün de benzine 37 kuruş zam gelmişti

Öte yandan, dün de benzinin litresine, pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 37 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.