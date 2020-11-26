  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Benzinin ardından motorine de zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzinin ardından motorine de zam geldi

Dün benzine yapılan 37 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 28 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:56:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinin ardından motorine de zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından İstanbul'da 6,31'den satılan motorinin litresi 6,59'a yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 6,38'den 6,66'ya, İzmir'de ise 6,42'den 6,70'e çıkacak.

Dün de benzine 37 kuruş zam gelmişti

Öte yandan, dün de benzinin litresine, pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 37 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nedim

Ver mehteri ver
  • Yanıtla

İhsan

Ah İmamoğlu akaryakıta bu kadar zam olurmu:)
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen anti-balistik füzenin Kazakistan'da ateşlendiğini duyurdu.
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay