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Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber yolda
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber yolda

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:27:00 -
Araç sahiplerine güzel haber yolda

Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla benzin ve motorinde fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Benzin fiyatına 6 Ağustos'tan itibaren geçerli bir indirim yapılması gündemde.

Brent petrolün fiyatlanması benzin ve motorini etkiliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

SALI GÜNÜ İNDİRİM YOLDA

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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