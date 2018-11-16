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Araç sahiplerine güzel haber! İndirim bekleniyor

Döviz kuru ve petrolde yaşanan düşüşle birlikte önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor.

16 Kasım 2018 Cuma 12:18
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim bekleniyor

Brent petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarının eş zamanlı olarak düşmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberinegöre, salı ya da en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş aralığında bir indirim hesaplanıyor. Motorinde de 15-20 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine en son 7 Kasım'da 20 kuruş indirim gelmişti.

Motorinde pompa fiyatı değişmeyecek

Ancak, motorinde, devletin litre başına eşel mobil uygulaması gereği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacağı halen 27 kuruş. İndirime konu olacak tutar kadar motorindeki ÖTV artırılacak. Bu nedenle motorinde pompa fiyatı değişmeyecek. ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından benzinde olduğu gibi motorinde de indirim yapılacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:18
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