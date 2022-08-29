  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! 1 liranın üzerinde indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! 1 liranın üzerinde indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 10:47:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! 1 liranın üzerinde indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

1 liranın üzerinde indirim geliyor

30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da 20,17 liradan satılacak

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 lira, Ankara'da ise 20,30 liraya kadar düşecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23