Araç sahiplerine güzel haber! 1 liranın üzerinde indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

1 liranın üzerinde indirim geliyor

30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da 20,17 liradan satılacak

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 lira, Ankara'da ise 20,30 liraya kadar düşecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.