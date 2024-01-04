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Otomotiv Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar
Otomotiv

Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 22:38:00 -
Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

Toyota, 2024 yılı için sipariş takvimini açıkladı. 6-10 Ocak tarihleri arası 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon...

Toyota otomobil üreticisi, Türkiye'deki pek çok insanın ilgisini Corolla modeli ile çekebiliyor. Ayrıca Toyota'nın yayımlanan güncel otomobil fiyat listesi incelendiğinde, Corolla modelinde 180 bin TL indirim olduğu gözlemlendi. İşte detaylar…

Toyota otomobil üreticisi, Türkiye'deki otomobil pazarında Corolla modeli ile pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca Toyota'nın güncel otomobil fiyat listesi incelendiğinde, Corolla 1.5 Vision Multidrive S versiyon otomobil modelinde 180 bin TL indirim olduğu gözlemlendi.

TOYOTA GEMİLERİ YAKTI

Toyota otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok insanın dikkatini Corolla modeli ile çekebiliyor. Ayrıca yayımlanan güncel Corolla otomobil fiyat listesi incelendiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu gözlemlendi. Öte yandan en çok indirimin, 1.5 Vision Multidrive S versiyon otomobil modelinde olduğu da görüldü. Bu noktada 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası, 1.5 Vision Multidrive S versiyon olarak ön plana çıkabiliyor.

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S versiyon otomobil modeli, 1.219.500 TL'den satışa çıkartıldı. Ayrıca kampanyalı olarak 1.039.500 TL'den satışa sunuluyor. Bu noktada 180 bin TL indirim olması, Toyota gemileri yaktı bile dedirtebiliyor. Öte yandan Toyota Corolla otomobil modelinin 4 Ocak 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


TOYOTA COROLLA OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5 Vision Multidrive S. Fiyatı: 1.219.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.039.500 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.334.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.178.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.416.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.259.500 TL.

Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.501.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.345.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.622.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.466.000 TL.

 

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