Araç sahipleri şaşkın! Otomobil piyasasında büyük şok

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 oranında artarak 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, toplam pazar, Haziran ayında ise yüzde 12.5 oranında büyüme ile 79 bin 819 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışları ise 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 52.4 oranında artarak 310 bin 325 adede yükseldi. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 67.2 arttı ve 84 bin 376 adede ulaştı.

Haziran ayındaki otomobil satışları ise yüzde 9.3 artışla 62 bin 348 adet olarak kayıtlara geçti. Haziran ayındaki hafif ticari araç satışları ise yüzde 25.6 oranında yükseldi ve 17 bin 471 adede çıktı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12.8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 8.9 arttı.

Dizel satışı düştü

İlk 6 ayda satışı gerçekleşen araçlar motor tiplerine göre değerlendirildiğinde, dizel otomobil satışlarının yüzde 21 oranında azalması dikkat çekiyor.

Bu dönemde, benzinli araç satışları yüzde 97, hibrit otomobil satışları ise yüzde 340 oranında arttı. Elektrikli otomobillerde 6 aylık artış oranı yüzde 415 seviyesine çıkarken, otogazlı otomobiller de yüzde 61 oranında daha fazla tercih edildi.

Böylece, pazardaki otomobillerin yüzde 65'i benzinli, yüzde 22.1'i dizel, yüzde 8.1'i hibrit, yüzde 4.7'si otogazlı ve yüzde 0.3'ü elektrikli oldu. Dizel araçların pazardaki payı geçen yıl yüzde 42.4 oranındayken, benzinli otomobillerin payı ise yüzde 50 oranındaydı.