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Araç sahipleri o tarihe dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor

Ramazan Bayramı'nın birinci günü, motorine 2-3 kuruş, benzine ise 9-10 kuruşluk bir indirim geliyor.

02 Haziran 2019 Pazar 11:36
Araç sahipleri o tarihe dikkat! Benzin ve motorine indirim geliyor

Pazartesiyi salıya bağlayan gece,motorinde 2-3 kuruş, benzinde 9-10 kuruş indirim yapılması ve indirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.

Yukarı yönlü üçlü hareket

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Brent petrol, nisan ayında 75 dolara kadar çıktı. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur, 6 TL 25 kuruşa kadar çıktı. Aynı dönemde uluslar arası piyasalarda da benzin ve motorin fiyatları artış kaydetti.

Bu gelişme, benzin ve motorin fiyatlarını yukarı yönlü itmeye başladı. Benzin, 7 TL 10 kuruşa kadar çıktı. Hükümet, akaryakıttaki artışın enflasyona etkisini de dikkate alarak, bir kez daha “eşel mobil” sistemini devreye koydu. Olası zamlar, devletin ÖTV gelirlerinden karşılandı. Gerek benzinde, gerekse de motorinde pompa fiyatları sabit tutuldu.

Üçlüde aşağı yönlü hareket

Petrol, kur ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü trend değişti; aşağı yönlü hareket başladı. Brent petrol, adım adım geriledi. Halen 61-62 dolar arasında seyrediyor.

Son bir hafta içinde uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 669 dolardan 612 dolara geriledi. Motorinin ton fiyatı da 652 dolardan 583 dolara kadar düştü.

Bayram öncesinde dolar kuru da gevşedi. Kur, geçen haftayı 5 TL 87 kuruştan kapattı.

İndirim zamanı

Devletin; benzinde 30, motorinde 40 kuruş ÖTV’den karşıladığı tutar sıfırlandı. Akaryakıta indirim göründü. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, diğer bir deyişle bayramın ilk günü motorinde 2-3 kuruş, benzinde 9-10 kuruş indirim yapılması ve indirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:36
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