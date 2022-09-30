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Ekonomi Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam
Ekonomi

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

Reuters tarafından düzenlenen anketin sonucuna göre, brent petrolün 2023 yılında 93,7 dolara olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:18:00 -
Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

Petrol fiyatlarındaki düşüşü arza yönelik riskler frenliyor. Reuters'ın anketine göre Brent petrolün bu yıl ortalama 100,45, 2023'te 93,7 dolar olması bekleniyor.

Artan arz riskleri petrol fiyatlarındaki düşüşü yavaşlatabilir.

Reuters'ın düzenlediği anket petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin odağın resesyonun etkilerinden talep ve küresel arzın sıkılaşmasına kaymasıyla yılın son çeyreğinde ve 2023'te yavaşlayabileceğine işaret etti.

Toplam 42 ekonomist ve analistin katıldığı ankette Brent ham petrolün 2022'de ortalama 100,45 dolar, 2023'te ise 93,7 dolar ortalamadan işlem göreceği tahmininde bulundu.

Ağustos ayındaki ankette sırasıyla 103,93 ve 96,67 dolarlık ortalama tahminleri yer almıştı.

Batı'nın Ukrayna'yı işgali kaynaklı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından 120-130 dolar bandını gören Brent ham petrolü şu anda kısmen de olsa doların diğer para birimleri karşısında yükselmesi ve ekonomik yavaşlama beklentileriyle 90 dolar civarında.

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