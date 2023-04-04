Araç sahipleri hemen depoları doldurun! LPG'ye kallavi indirim, Benzine dev zam!

Milyonlar araç sahibi güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili internette araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Benzin ve LPG'ye gelen zam haberlerinin ardından LPG'ye gelen kallavi indirim pompaya yansırken, 5 Nisan Çarşamba günü ise Benzin'e yeniden bir zam yapılması ön görülüyor. Peki LPG'ye ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorinde son durum ne? İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte Güncel akaryakıt fiyatları 4 Nisan 2023...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını, fiyatlar da vatandaşın cebini etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibi tarafından sıklıkla takip edilen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken geçtiğimiz hafta 29 kuruş zam LGP'ye dün gece yarısından geçerli olmak üzere kallavi bir indirim yapıldı. Öte yandan Benzine gelmesi beklenen dev zam haberinin ardından internette "LPG'ye ne kadar indirim geldi?", "Benzine zam mı geliyor?", "Akaryakıt fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları merak konusu olurken güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı.

4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz hafta Dolar'ın 19 TL'yi aşmasının ardından Benzin'e 80 kuruş, LPG'ye 29 kuruşluk gelen zam haberlerinin ardından araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber geldi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olan LPG'ye yapılan 2 lira 12 kuruşluk indirim pompaya yansırken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 5 Nisan Çarşamba günü ise Benzin'e 1 lira 12 kuruşluk zam gelecek. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte Güncel akaryakıt fiyatları 4 Nisan 2023...

4 Nisan 2023 İstanbul benzin, motorin ve LGP fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzinin litre fiyatı; 21,31 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı; 20,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı; 9,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzinin litre fiyatı; 21,35 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı; 20,44 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı; 10.30 TL

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4 Nisan 2023 Ankara benzin, motorin ve LGP fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,75 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,84 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 9.91 TL

4 Nisan 2023 İzmir benzin, motorin ve LGP fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,73 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,92 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 9.97 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.