Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında bu süreç çok kolaylaşıyor! Trafik Teklif Platformu

SEDDK, çözüm üretmek amacıyla, zorunlu trafik sigortası için teklif alamayan bireyler için azami prim tutarlarını belirleyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, sigorta teminatı almakta zorlanan kişilerin seçeneksiz kalmamasını sağlayacak. İşte detay

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından başlatılan Trafik Teklif Platformu, trafik sigortasında poliçe yaptıramama konusunda süregelen tartışmaların çözümüne yönelik ilk adımı oluşturuyor. İlerleyen süreçte, sigorta şirketlerinin Trafik Teklif Platformu'na erişim sağlamak için yazılım sistemlerini güncellemeleri gerekecek. Bu adım, sürece etkin bir şekilde katılmalarını ve ihtiyaç sahiplerine sigorta teklifi sunmalarını sağlayacaktır.

SEDDK'nın bu konudaki rolü çok önemlidir. Zorunlu trafik sigortası için belirlenen süre içerisinde sigorta prim teklifi alamayan bireyler için azami prim tutarlarının belirlenmesinden sorumlu olacaklardır. Bu karar, SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde belirtildiği üzere, sigorta primlerinin belirlenmesine ilişkin esaslarda ana hatlarıyla belirtilecektir. İşte yeni süreç ile alakalı tüm bilgiler.

SÜREÇ KOLAYLAŞIYOR

Son olarak, SEDDK tarafından trafik sigortası poliçelerinin düzenlenmesinde yaşanan zorluklara ilişkin süregelen tartışmaları ele almak üzere Trafik Teklif Platformu hayata geçirilmiştir. Kurum bugün, sektörün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan zorunlu trafik sigortasındaki arz sorununu çözmeye yönelik ilk adımı atmıştır. Bu düzenleme ile sürecin kolaylaştırılmasının önü açılmış ve uzun süredir devam eden soruna çözüm getirilmiştir.

SON ADIM ACENTELER İÇİN

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu yaptığı açıklamalarda önemli bir konuya değinerek acentelerle ilgili önemli bir teknik sorunun altını çizdi. Mevcut koşullarda, herhangi bir acentenin sigorta ürünleri satabilmesi ve poliçe düzenleyebilmesi için bir acente sözleşmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Bu sözleşme olmadan acenteler üretim yapamamaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eroğlu, acentelerin platforma istedikleri gibi girme özgürlüğüne sahip olacaklarını da açıkladı. Bununla birlikte, bir acente bağlı olmadığı bir şirketten poliçe düzenlemek isterse, yasa gereği söz konusu sigorta şirketi ile bir acentelik anlaşması yapmak zorundadır. Ne yazık ki bu anlaşma, şirket başına ticaret sicil gazetesine ödenecek 3.000 liralık ağır bir fiyat etiketiyle birlikte geliyor. Eğer acenteler kendi şirketleri dışındaki şirketlerle iş birliği yapmaya karar verirlerse, kendi ceplerinden 70-80 bin TL ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bu sorunu hafifletmek için, acentelerin başlangıçta mevcut şirketleriyle çalışacakları bir pilot uygulama tasarlandı. Eş zamanlı olarak, acentelik sözleşmesi olmaksızın dijital platformda poliçe düzenleyebilmelerine olanak tanıyan bir düzenleme getirilecek.