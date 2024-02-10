Araç sahipleri dikkat, Türk Hava Yolları'da! Yerli ve milli 'TOGG' hakkında önemli bilgiler sızdırıldı: 6 adet...
Türk Hava Yolları (THY), yerli ve milli araç TOGG kullanmaya başladı. Öte yandan TOGG'un en yakın rakibi olan Tesla Model Y ise Ocak ayında 220 adet satış gerçekleştirdi. Önemli bilgileri sızdırdılar
Türk Hava Yolları, yerli ve milli araç TOGG kullanmaya başladı. AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yollar Teknik A.Ş, Türkiye'nin ilk elketrikli aracı TOGG kullanmaya başladı.
THY Teknik'te 6 adet olduğu tahmin edilen araçların THY bünyesinde toplamda kaç adet olduğu ise henüz bilinmiyor.
Kısa bir süre içerisinde araçların THY'de kullanılmaya başlaması ile ilgili bir tanıtım yapılması bekleniyor.(patronlardunyasi)
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