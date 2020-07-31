  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! MTV'de 4 Ağustos son gün

1 Temmuz'da başlayan 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2'nci taksit ödeme günü 4 Ağustos Salı günü dolacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:40:00 - 2020-07-31 17:28:40
Araç sahipleri dikkat! MTV'de 4 Ağustos son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisinin yılın iki döneminde yapılan ödemelerinin ikincisinde son ödeme 4 Ağustos Salı günü. 

Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksidi için ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı.

Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12'ye çekildi. Araç sahiplerini ilgilendiren bu ödeme için ise son gün 4 Ağustos.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ofa

31 Aralık derken
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı