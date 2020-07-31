Araç sahipleri dikkat! MTV'de 4 Ağustos son gün
1 Temmuz'da başlayan 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2'nci taksit ödeme günü 4 Ağustos Salı günü dolacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisinin yılın iki döneminde yapılan ödemelerinin ikincisinde son ödeme 4 Ağustos Salı günü.
Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksidi için ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı.
Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12'ye çekildi. Araç sahiplerini ilgilendiren bu ödeme için ise son gün 4 Ağustos.