Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi Akaryakıt ürünlerine yapılan yeni ÖTV düzenlemesine göre, motorinin litre fiyatında indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. Motorinin litre fiyatına 15 kuruş indirim yapıldı. Buna göre 20 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litresine 15 kuruş indirim yapıldı. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

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