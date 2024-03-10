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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Geri Görüş Asistanı bu tarihten itibaren zorunlu oluyor
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Geri Görüş Asistanı bu tarihten itibaren zorunlu oluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-10 23:24:00 -
Araç sahipleri dikkat! Geri Görüş Asistanı bu tarihten itibaren zorunlu oluyor

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren bu uygulama Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Araçları ve karayolu trafiğini daha güvenli hale getirmek için bir takım çalışmalara sürüyor. Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kuralı tüm sürücüler uygulamak zorunda kalacak.

Avrupa Birliği tüm sürücüleri ilgilendiren düzenlemeyi hayata geçirmeye planlıyor.

Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2023 yılında Almanya'da trafik kazalarında 2,830 kişi yaşamını yitirdi.

AB’de yeni araç yönetmelikleri ve karayolu trafiğine ilişkin yasalar tasarlanarak kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZORUNLU HALE GELCEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu düzenlemelerden bir tanesi Temmuz 2024'ten tüm araç sahiplerine zorunlu olacak.

AB yönetmeliği Kasım 2019'da Söz konusu yasayı yayınlanmıştı. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği A'dan D'ye kadar dört farklı adım belirlenmişti.

Yeni yasanın bir ayağı ise 7 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu tarih itibarı ile "geri görüş asistanı" zorunlu olacak. Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı'nın (BMDV) aktardığına göre geri görüş asistanı aracın arkasında olan insan ve nesnelerle çarpışmalarını önlemeyi hedefliyor.

"TÜM YENİ ARAÇLARDA UYGULANACAK"

7 Temmuz’dan zorunlu olacak yasanın hangi araçlar için zorunlu olacağı BMDV tarafından yayınlanan zaman aşamalarında belli oldu.

Tüm yeni araç tipleri için 7 Temmuz 2024 tarihi C zaman aşamasında, tüm ilk tesciller için ise B zaman aşamasındaki geçerli olacak.

Geri Görüş Asistanı dışındaki diğer maddeler, tüm yeni araç tipleri için 2026'nın başında tamamlanmış olacak ve böylece tüm ilk tesciller için söz konusu uygulama en geç 2029 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.

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