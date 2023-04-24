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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Eskisini getiren ödemesini alır
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Eskisini getiren ödemesini alır

Yeniakit Publisher
2023-04-24 11:52:00 -
Araç sahipleri dikkat! Eskisini getiren ödemesini alır

Atık otomobil akülerinin geri dönüşümü için hazırlanan yeni düzenlemeye göre, akücü ve tamirciler eski aküler için tüketiciye depozito bedeli ödeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taslağına göre, akü satan işletmeler ile oto tamirciler, tüketiciler tarafından getirilen atık aküleri almakla yükümlü olacak.

Akücüler ve tamirciler, eski aküleri geri dönüşüm için akü üreticilerinin kuracakları sisteme iletecek ya da tüketiciye depozito bedeli ödeyecek.

Milliyet'teki habere göre, akü değiştirirken eski aküsünü getirmeyen araç sahibi, depozito verecek.

Akü üreticileri tarafından 2020 yılı başından itibaren piyasaya sunulan aküler için geri kazanım katılım payı ödenmesi veya depozito uygulanması sağlanacak.

Bakanlığın uygun gördüğü pil ve akülerin etiketinde “depozitoludur” ibaresi yer alacak.
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