Araç sahipleri dikkat! Eskisini getiren ödemesini alır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taslağına göre, akü satan işletmeler ile oto tamirciler, tüketiciler tarafından getirilen atık aküleri almakla yükümlü olacak.

Akücüler ve tamirciler, eski aküleri geri dönüşüm için akü üreticilerinin kuracakları sisteme iletecek ya da tüketiciye depozito bedeli ödeyecek.

Milliyet'teki habere göre, akü değiştirirken eski aküsünü getirmeyen araç sahibi, depozito verecek.

Akü üreticileri tarafından 2020 yılı başından itibaren piyasaya sunulan aküler için geri kazanım katılım payı ödenmesi veya depozito uygulanması sağlanacak.

Bakanlığın uygun gördüğü pil ve akülerin etiketinde “depozitoludur” ibaresi yer alacak.

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