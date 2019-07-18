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Araç sahipleri dikkat! EPDK'dan benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar

EPDK, Farklılaştırılmış Akaryakıt’a dair, araç sahiplerinin bilgilendirilmesiyle ilgili önemli bir düzenleme yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
Araç sahipleri dikkat! EPDK'dan benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK)Farklılaştırılmış Akaryakıtlara ilişkin düzenleme yaptı. Piyasada hali hazırda bulunan farklılaştırılmış akaryakıt, standartlara uygun akaryakıta %0,5 oranı geçmemek kaydıyla çeşitli katkı maddelerinin eklenmesi yoluyla elde ediliyor ve çeşitli ticari markalar altında tüketicilere sunuluyor. EPDK yaptığı düzenleme ile tüketicinin doğru şekilde bilgilendirilmesini ve tercihini de bu bilgilendirme kapsamında herhangi bir yönlendirme olmaksızın yapmasını sağlayacak.

Düzenlemede eklenen katkı maddelerinin, akaryakıt hangi özelliğini ne oranda iyileştirdiğine dair resmi raporların EPDK’ya sunulması zorunluluğu getirilirken, farklılaştırılmış akaryakıtın tanıtımı ve tüketiciye sunumu aşamasında söz konusu raporlarda yer alan bilgilerin dışına çıkılmaması zorunluluğu da bulunuyor.

Düzenleme kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı noktaların üzerinde veya yakınında, farklılaştırılmış akaryakıtın etkilerinin hangi oranda veya aralıkta (en az ve en fazla) olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir şekilde Kuruma sunulan bilgilerle uyumlu bilgilendirme metninin yer alması zorunluğu getiriliyor

Tüketicinin talebi ile verilecek

Bilgilendirme metninde ayrıca “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” ifadesi yer alacak.

1 kuruş da olsa ucuz olan akaryakıt...

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bir kez daha marka odaklı hareket edilmemesini ve 1 kuruş dahi olsa ucuz satış yapan akaryakıt bayilerinin tercih edilmesini tavsiye etti. Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtın Türkiye’de satıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz: “İstanbul’da satılan akaryakıtın kalitesi ile Hakkari’de, Sinop’ta, Kırıkkale’de satılan akaryakıtın kalitesi aynı. Ben kendi aracımda katkılı ürün değil, 1 kuruş da olsa ucuz olan akaryakıtı tercih ediyorum ve vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz şunları söyledi:  “Vatandaşlarımız illa katkılı ürün tercih edecekse bayi görevlisinin yönlendirmesi ile değil, bilimsel verilere bakarak hareket etmeli. Yaptığımız düzenleme bu konuda önemli bir adım. Katkılı akaryakıtta vaatler değil, resmi belgeler ve teknik raporlar konuşacak. Vatandaşlarımız da bu bilimsel verilere göre ürün satın alacak. Katkılı ürünün vaat ettiği sonuçları elde edip etmediğini yine vatandaşımız takip etmeli, ona göre bayi-ürün seçimini yapmalı”

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
  1. Kırıkkale
  2. Sinop
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. EKONOMİ
  6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  7. EPDK
  8. Farklılaştırılmış Akaryakıt

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