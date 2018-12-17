0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlara rekor ceza

Isparta'da önceki gece Gökçay Mesireliği'nde drift yaparken şehir polis kameralarına takılan driftçilere, trafik ekipleri tarafından rekor ceza yazıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:54
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlara rekor ceza

Isparta'da mesirelik alanda drift yaparken şehir polis kameralarına yakalanan 2 otomobil sürücüsüne 10 bin lira cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el konulurken, araçlar da 60 gün trafik men edildi.

10 bin 20 lira para cezası

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Isparta Gökçay Mesireliği'nde drift yaparken şehir polis kameralarına takılan driftçilere rekor ceza yazıldı. Kentte kar yağışının başladığı dakikalarda mesirelik alana giden sürücüler Huzurevi'nin alt kısmında drift yapmaya başladı. Emniyetin kameralarına yakalanan M.K. ve İ.F.A.'nın kullandığı 2 araç asayiş ve trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücülerine 5 bin 10'ar lira olmak üzere toplam 10 bin 20 lira idari para cezası tatbik edildi. Diğer yandan, söz konusu sürücülerin ehliyetlerine 60'ar gün el konulurken, araçları da 60'ar gün trafikten men edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:54
  1. Isparta
  2. Trafik cezaları
  3. Araç sahipleri dikkat
  4. drift
  5. drift yapan sürücüler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank, Almanya deplasmanında
    1. Halkbank, Almanya deplasmanında
    2. Hedef milli iradeydi!
    3. Hamza Yerlikaya üniversitelilerle buz..
    4. Esed rejimi insanları göçe zorluyor!..
    5. "Federasyon bünyesindeki 60 branşa..
    6. Göçün hüzünlü hikayesi bu müzede
    7. Kar altındaki "Medeniyetler Beşiği"..
    8. Brezilyalılar ve Meksikalılar "sema"ya..
    9. "ABD beslediği adamlarla bizi..
    10. Ambulanslarda dijital döneme geçilecek
    11. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 180..
    12. İran'da kuraklık hurma bahçelerini de..
    13. Bütçe uygulama sonuçları (1)
    14. "İstanbul'da toplanma alanı sayısı 2..
    15. "Kocaman bir aşkın ve hayatın hikayesi"
    16. Katilin oğluna Facebook şoku
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. "Şampiyon" diğer efsaneleri de..
    19. Kayak merkezlerinde son durum
    20. Güney Afrika'nın "futbolcu fabrikası":..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar