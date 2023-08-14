Almanya'da ürettiler, Türkiye'ye gelecekti! Ford Explorer üzecek haberi verdi: Ertelendiği söylenen model için yeni detaylar

Ford'un tamamen elektrikli Explorer modelinin Avrupa pazarındaki lansmanı yaklaşık altı ay kadar gecikti. İki sıralı oturma düzenine sahip kompakt SUV'nin başlangıçta 2024'ün başlarında tanıtılması planlanmıştı.

Ford Explorer'ın temelini Volkswagen'in MEB platformu oluşturuyor ve ilk üretimin, Haziran 2023'te açılan Elektrikli Araç Merkezi'nde yaz tatili sonrasında başlaması gerekiyordu. Ancak, yeni küresel güvenlik düzenlemeleri nedeniyle çıkış tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Son yıllarda Ford'un Avrupa'daki elektrikli Explorer modelini, önümüzdeki yaz döneminde müşterilerin satın alabileceği bir araç olarak sunması bekleniyor.

Avrupa Birliği, 2024 yılından itibaren tüm yeni otomobiller için bazı ek yardım sistemlerini zorunlu hale getirecek. Yeni tip onaylanmış araçlar için bu yükümlülük zaten 6 Temmuz 2022'den itibaren uygulanmaktayken, 2024 yılından itibaren eski tip onayı olan araçlar için de zorunlu hale gelecek.

Gecikme nedeniyle, Ford Explorer modelinin "gelecek yaz" döneminde müşterilere sunulacağı belirtiliyor. Ford, modelin Mart 2023'teki tanıtımının ardından ön siparişleri almaya başlamıştı.

Ford henüz güç aktarma detaylarını açıklamadı, bu nedenle hangi bileşenlerin Volkswagen'den geldiği ve elektrikli Explorer'ın diğer MEB tabanlı modellerden nasıl farklılaştığı net değil. Ford, siparişler açıldığı zaman - büyük olasılıkla 2024'ün başlarında - Explorer için baz donanım fiyatının 45,000 avro (49,600 dolar) altında olmasını hedefliyor.

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