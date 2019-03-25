Araç sahipleri dikkat! Benzine bu geceden itibaren büyük zam geliyor
Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket sonrası benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam bekleniyor.25 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası eşel mobil sistemin devreye gireceği belirtiliyor.
Zam baskısı oluştu
Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket benzin fiyatlarına zam baskısı yaptı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına zam yapılacak.
Eşel mobil sistemden karşılanacak
Bu gece yarısı fiyatlara yansıması beklenen 17 kuruşluk zam sonrası eşel mobil sistemin devreye gireceği öğrenildi. Zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı geri kalan kısmın ise eşel mobil sistemden karşılanacağı belirtiliyor.
YORUM YAZ