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Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

Bazı Çevre Kanunu’nda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:25
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunla beraber Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara  aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan  katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu  taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak  yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği  tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara  aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara,  belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari  para cezası uygulanacak.

Diğer idari para cezaları

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya  satanlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya  torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya  izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol  türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan veya evsel  atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da  artırılıyor.

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç,  slop, rafine ürün, yağlı atık ve benzeri) tahliyesi veya deşarjı yapan  tankerlerden, bin grostona kadar olanlar için groston başına 400 lira, bin ile 5  bin groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza uygulanacak.

Petrol türevleri veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz  vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5  bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 lira, 5  bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10  lira ceza kesilecek.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:25
  1. trafik
  2. ceza
  3. egzos

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