Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta dev indirim yolda
Dünyadaki savaş ortamı ve küresel ekonomik kriz nedeniyel artan petrol fiyatları haftaya 113 doların altında başladı. Piyasa analistleri motorin ve benzine indirim bekliyor.
Cuma günü yüzde 7'ye varan düşüşle Nisan başından bu yana en sert gerilemeyi gösteren Brent petrol 113 doların hemen altında indi.
Rusya- Ukrayna savaşı ile çalkalanan petrol fiyatları Nisan'ın başından bu yana sert düşüş gerçekleştirdi.
Petrol fiyatları Cuma günü kaydedilen sert gerilemenin ardından yeni haftada da yatay bir görünüm sergiliyor.
ABD ham petrolünde işlemler 109 doların üzerinden geçti. Brent petrol ise 113 doların hemen altına indi.
Türkiye'de ise dolar kurundaki yükselişle beraber, akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zam gelmişti.
Motorin ve benzine gelen son zamlara akaryakıt fiyatları 30 TL'nin üzerine çıkmıştı.