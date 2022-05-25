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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu gece zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu gece zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Otogaza bu gece yarısından itibaren 36 kuruş zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 10:42:00 -
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu gece zam geliyor

Otogaza perşembe gününden geçerli olmak üzere 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.

Zam geliyor

26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogaz da 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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