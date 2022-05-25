Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu gece zam geliyor
Araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Otogaza bu gece yarısından itibaren 36 kuruş zam geliyor.
Otogaza perşembe gününden geçerli olmak üzere 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.
Zam geliyor
26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogaz da 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.