Araç sahipleri dikkat, acele edin! Renault’tan çılgın dev teklif belli oldu: 40.000 TL inecek! Satın aldılar!

Ülkemizde sıfır kilometre bir araç edinmek, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında oldukça göz korkutucu bir hal aldı. Ancak bu zorlu koşulların ortasında Renault, uygun bir anlaşma arayışında olanlar için umut verici bir haber verdi.

Ünlü otomobil üreticisi, en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil modeli için özel bir kampanya fiyatı açıkladı. Bu özel teklif yaklaşık bir hafta boyunca geçerli olacak ve ardından Eylül ayının ilk gününde yeni fiyat artışları yürürlüğe girecek. Potansiyel alıcılar bu fırsatı değerlendirerek sıfır kilometre otomobil alımlarında 40.000 TL gibi önemli bir miktarda tasarruf edebilirler. İşte yeni kampanyanın detayları.

BU KAMPANYA KAZANDIRIYOR!

Renault, kısa bir süre önce en uygun fiyatlı otomobil modeli olan Renault Taliant'ın piyasaya kıyasla rekabetçi bir fiyatla satışa sunulduğu yeni bir kampanya başlattı. Müşterilere daha fazla seçenek sunmak için, Renault Taliant'ı satın almak isteyenlere özel yeni bir fiyat listesi sunuldu. Yepyeni Renault Taliant'ın temel modeli için başlangıç fiyatı 813.000 TL olarak belirlendi.

boluolay'coma'a göre: Temel modele ek olarak Renault Taliant, her biri kendine has özelliklere sahip iki versiyon daha sunuyor. Renault Taliant'ın fiyat listesinde sırasıyla 913.000 TL ve 961.000 TL'lik opsiyonlar yer alıyor. Tercih edilen donanıma bağlı olarak Renault Taliant'ın fiyatları 813.000 TL ile 961.000 TL arasında değişiyor.

Bunun yanında firma, yepyeni bir Renault Taliant satın almak isteyen müşterilere de kredi desteği sağlıyor. Müşteriler Renault Taliant satın almaya karar verdiklerinde, 12 ay geri ödemeli 250.000 TL kredi kullanma seçeneğine sahip oluyorlar. Bu kredi Renault Finans aracılığıyla müşterilere sunuluyor ve faiz oranı mevcut koşullara ve müşterilerin finansal durumuna göre belirleniyor. Müşteriler, bu krediyi kullanarak Renault Taliant'ı satın almak için gereken toplam tutarın önemli bir bölümünü karşılayabiliyor ve böylece peşinat ödemesi azalıyor.

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