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Otomotiv Araç sahipleri: 360 derece dönen araba: Mercedes Benz EQG ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı
Otomotiv

Araç sahipleri: 360 derece dönen araba: Mercedes Benz EQG ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:31:00 - 2024-01-22 18:38:54
Araç sahipleri: 360 derece dönen araba: Mercedes Benz EQG ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kendi etrafında 360 derece dönebilen Mercedes Benz EQG gelecekte nelerin beklediği hakkında ipucu veriyor! Özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medyada çokça viral olan araca dair enteresan ayrıntılar burada!

Elektrikli otomobil talebindeki artış, otomobil üreticilerini daha çevre dostu ve sürdürülebilir modeller geliştirmeye yönlendiriyor. Mercedes, yeni modeli EQG ile bir kez daha adındna bahsettirmeyi başarıyor.

Mercedes Benz EQG kod adıyla tanıtılan bu yeni seriyi, içten yanmalı motorlu versiyonların elektrikli dönüşümleri olarak sunuyor. Tank dönüşü ismi verilen manevraya sahip olmasıyla dikkat çeken Mercedes Benz EQG teknik özellikleri ve fiyatı yazımızın devamında yer alıyor.

Mercedes Benz EQG Özellikleri

G serisi SUV'un ikonik tasarımını koruyor.(tamindir)
Her tekerlekte ayrı bir elektrik motoru bulunuyor.
Toplamda 400 kW (544 HP) güç ve 850 Nm tork üretiyor.
0'dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşıyor.
WLTP normlarına göre 420 kilometre menzil sunuyor.
Mercedes-Benz'in 4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış.
G dönüşü olarak adlandırılan bir manevra özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde aracın bulunduğu yerde 360 derece dönmesi mümkün oluyor.
İç mekanında G serisi SUV'ye ait klasik unsurları koruyor.
Yenilikçi teknolojilerle donatılmış.
EQG, G serisi SUV'un elektrikli versiyonu olarak, klasik tasarımı ve off-road kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Araç, her tekerlekte ayrı bir elektrik motoru sayesinde yüksek performans ve verimlilik sunuyor. Ayrıca, G dönüşü olarak adlandırılan manevra özelliğiyle arazi koşullarındaki hareket kabiliyetini artırıyor.

Mercedes Benz EQG Fiyatı

Benz EQG'nin fiyatı henüz netleşmiş değil. Ancak bir çıkarımda bulunmak yanlış olmayacaktır. Mercedes G 400 d ülkemizde vergisiz 3 milyon 295 bin 156 TL'ye, vergilerle ise 12 milyon 667 bin 200 TL'ye satılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vergisiz fiyat üzerinden baktığımızda aynı fiyattan sunulması oldukça mümlkün görünüyor. Türkiye'de ise daha düşük vergiye tabii tutulması beklenebilir. Bu senaryoda, G 400 d'nin yarı fiyatına satışa çıkabilir.

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