Araç sahipleri aman dikkat! Sayılı günler kaldı! Büyük cezası var

Otomobil sahiplerini ilgilendiren kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yapılan denetlemelerde kış lastiği takmayan şoförleri ise para cezası bekliyor.

Ne zaman başlayacak?

Her yıl aynı tarihler arasında uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu uygulama şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak.

Kış lastiği uygulaması; şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak. Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

Cezası ne kadar?

Kış lastiği takmayan araç sahipleri ise para cezasına çarptırılıyor. Gerekli denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişiler hakkında 776 TL para cezası uygulanacak.