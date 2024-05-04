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Otomotiv Araç sahipleri aman dikkat! Aracına yaptırmayan yandı: 32 bin lira ceza olacak... Vatandaşlara uyarı
Otomotiv

Araç sahipleri aman dikkat! Aracına yaptırmayan yandı: 32 bin lira ceza olacak... Vatandaşlara uyarı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 20:04:00 - 2024-05-04 20:06:44
Araç sahipleri aman dikkat! Aracına yaptırmayan yandı: 32 bin lira ceza olacak... Vatandaşlara uyarı

Araç trafiğinin daha düzenli ve güvenli bir hale getirilmesi amaçlayan ve Türkiye'yi kapsayan uygulama devreye girdi. Halihazırda aracına taktırmayanlara ise cezalar kesilmeye başlandı.

Milyonlarca aracı ilgilendiren uygulama Ocak ayı ile birlikte yürürlüğü girdi. Bu tarihten itibaren araçlarda zorunlu tutulan karekodu tanımlamayan sürücülere ise cezalar kesilmeye başladı. Karakod taktırmayan sürücüler ise denetime takılmaları halde 32 bin TL cezayı ödemek zorunda kalıyor. Uygulama yaşı ya segmenti fark etmeksizin tüm araçlar için zorunlu tutuluyor. Araçlarda zorunlu tutulan karekod uygulaması 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiği halde, binlerce araç sahibi yaptıkları küçük bir ihmal nedeni ile 32 bin lira cezayı ödemek zorunda kalıyor.

KAREKOD İLE BİLGİLER MERKEZİ SİSTEME KAYDEDİLİYOR

1 Ocak’ta yürürlüğe giren karekod uygulaması başta sahte araç plakalarının belirlenmesi olmak üzere birçok işlemi de kolaylaştırıyor. 1 Ocak itibari ile tescil ettirilen tüm plakalar için zorunlu hale gelen uygulama ile emniyet ekipleri araç ve sürücü bilgilerine bir kerede ulaşabiliyor.

Özellikle kayıp araçların bulunmasında ve çalınma durumlarında karekodlu plakalar, bilgilere hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayarak araç sahiplerinin de güvenliğini sağlıyor.

Karekod uygulaması trafikteki tüm araçları değil 1 Ocak'tan sonra plakası tescil ettiren araçlar için zorunlu tutuluyor.

12 haneli bir seri numarasıyla oluşturulan karekodlar plakalara işlenerek aracın üretim yeri ve üretim tarihi gibi birçok bilgiyi merkezi sistemde tutarak emniyet birimlerinin ulaşmasını sağlıyor. Üstelik karekoda yüklü bilgiler güncellenebiliyor. Karekod normal plaka çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra plakaya 15 x 15 mm ölçülerinde ekleniyor.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHTE VE STANDART DIŞI PLAKALAR İÇİN DE UYARI YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda APP olarak adlandırılan Avrupa Press Plaka kullanan sürücülere 2 bin 647 TL ceza kesileceği, sahte plaka ve üzerinde oynama yapılmış plakalara ise 32 bin 170 TL para cezası verileceğini belirtti. Resmi belge sayılan plakalarda sahtecilik yapanlara ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Sahte veya APP kullanan sürücülerin ise plakalarını karekodlu plakalarla değiştirmeleri zorunlu tutuluyor.

 

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