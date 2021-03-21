Araç muayenesinde yeni dönem! Bakanlık genelge yayımladı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu; Adalet, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile araç muayene istasyonlarını işleten Tüvturk’e dağıtımı yapılan bir genelge yayımladı. Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlıklı genelgede, yurttaşlardan gelen talepler, sahadan edinilen deneyim, gelişen koşullar ve karşılaşılan sorunlar çerçevesinde bir süre önce araç muayene istasyonlarına ilişkin yönetmeliğin revize edildiği anımsatıldı.

Genelgeye göre araç muayene hizmetlerinin mevzuatta uygun yerine getirilmesi için şu esas ve usuller belirlendi:

Randevu ile çalışan muayene istasyonlarında muayene tekrarları randevu ile yapılır. Muayene tekrarlarının randevuları öncelikli olarak verilir. Araç sahibinin talep etmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu verilir.

Muayene tekrarlarına ilişkin randevular toplam muayene oranının yüzde 35'ini, periyodik muayenelere ilişkin randevular yüzde 65'ini geçemez.

Muayene tekrarı randevuları için talebin yüzde 35'ten az olması durumunda kalan miktar için periyodik muayenelere randevu verilebilir. Aynı şekilde, periyodik muayene randevuları için talebin yüzde 65'ten az olması durumunda kalan miktar için muayene tekrarlarına randevu verilebilir.

Sadece randevuyla çalışan istasyonlarda, üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi 7 günü geçemez.

Yetkili trafik zabıtasınca muayeneye gönderilenler hariç araç muayene istasyonlarında tespit muayeneleri de randevu ile yapılır.

Ambulans, itfaiye araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, engelli vatandaşlara ait araçlar ve muayene tekrarına gelen araçların muayeneleri öncelikli olarak yapılır.

Ambulansların muayene işlemlerinde; sedyenin bir koltuk olarak değerlendirilmesi, ilkyardım çantası istenilmemesi ve hasta mahremiyeti amacıyla takılan buzlu camların herhangi bir kusur olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya diğer yerlerde ilgili trafik komisyonları kararları gereğince uygulanan ve aracın rengini değiştirecek nitelikte olmayan renkli kuşaklara sahip ticari araçların muayenelerinde, bu kuşakların araç tescil belgelerine işlenmesi koşulu aranmaz.

Araç muayenesine başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslının bulundurulması zorunlu. Muayene öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı sistem sorgulamasında aracın vergi borcunun bulunmadığı tespit edilecek. Geçerli karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi (bu poliçe, istasyonda yapılan elektronik sistem sorgulamasında aracın geçerli bir poliçesinin bulunduğu görüldüğünde aranmaz),tadilat muayenelerinde yetkili mühendisçe çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplamalarının ibraz edilmesi gerekiyor.