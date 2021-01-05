Otomobil muayene ücreti 2021 | 1 Ocak 2021 itibariyle araç muayene ücretlerinde artış yaşandı. Milyonlarca araç sahibi 2021 itibariyle araç muayenesi için ödeyecekleri rakamların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, araç muayenesi ne kadar 2021

Araç muayene ücreti KDV dahil ne kadar?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Vatandaşlar yeni artışla muayene ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2021’de uygulanacak TDV dahil araç muayene ücretleri:

Eski ücret Yeni ücret (KDV dahil)

Otobüs 462,56 503,86

Kamyon 462,56 503,86

Çekici 462,56 503,86

Tanker 462,56 503,86

Otomobil 342,2 372,88

Minibüs 342,2 372,88

Kamyonet 342,2 372,88

Arazi taşıtı 342,2 372,88

Römork ve yarı römork 342,2 372,88

Traktör (römorklu ve römorksuz) 174,64 189,98

Motosiklet 174,64 189,98

Motorlu bisiklet 174,64 189,98