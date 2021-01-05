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Ekonomi Araç muayene ücreti KDV dahil ne kadar?
Ekonomi

Araç muayene ücreti KDV dahil ne kadar?

Araç muayene ücreti ne kadar oldu 2021 | 2021 yılı itibariyle pek çok kalemde artış gözlendi. Bu kapsamda araç muayene ücretleri de güncellendi. Peki, araç muayene ücreti ne kadar oldu? | Güncel araç muayene ücreti 2021 | 2021 otomobil muayene ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:13:00 -
Araç muayene ücreti KDV dahil ne kadar?

Otomobil muayene ücreti 2021 | 1 Ocak 2021 itibariyle araç muayene ücretlerinde artış yaşandı. Milyonlarca araç sahibi 2021 itibariyle araç muayenesi için ödeyecekleri rakamların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, araç muayenesi ne kadar 2021

Araç muayene ücreti KDV dahil ne kadar?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Vatandaşlar yeni artışla muayene ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2021’de uygulanacak TDV dahil araç muayene ücretleri: 

                                      Eski ücret            Yeni ücret (KDV dahil) 

Otobüs                                 462,56                  503,86

Kamyon                               462,56                  503,86

Çekici                                  462,56                  503,86

Tanker                                 462,56                  503,86

Otomobil                             342,2                     372,88

Minibüs                               342,2                     372,88

Kamyonet                            342,2                     372,88

Arazi taşıtı                           342,2                     372,88

Römork ve yarı römork       342,2                     372,88

Traktör (römorklu ve römorksuz)             174,64   189,98

Motosiklet                         174,64                  189,98

Motorlu bisiklet                174,64                  189,98

 

 

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