Araç muayene süresi tekrar uzatıldı!
Araç sahiplerine güzel haber! Araç muayene süresi tekrar uzatıldı. Peki araç muayene süresi ne kadar süreyle uzatıldı? işte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç sahiplerine güzel haber geldi. Pandemi nedeniyle daha önce uzatılan araç muayene süresi tekrar uzatıldı.
Nisan ayı içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi dolan araçlar için 3 ay ek süre tanınmıştı. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını tebrileri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtildi.