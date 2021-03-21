Araç muayene istasyonlarında muayene tekrarları ne zaman? Araç muayene tekrarı için randevu almak gerekir mi?

Muayene tekrarı süresi ne zamana kadar geçerlidir? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu; Adalet, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile araç muayene istasyonlarını işleten Tüvturk’e dağıtımı yapılan bir genelge yayımladı. Ulaştırma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlıklı genelgede, yurttaşlardan gelen talepler, sahadan edinilen deneyim, gelişen koşullar ve karşılaşılan sorunlar çerçevesinde bir süre önce araç muayene istasyonlarına ilişkin yönetmeliğin revize edildiği anımsatıldı.

Araç muayene tekrarı nasıl yapılır?

Randevu ile çalışan muayene istasyonlarında muayene tekrarları randevu ile yapılır. Muayene tekrarlarının randevuları öncelikli olarak verilir. Araç sahibinin talep etmesi halinde aynı gün için muayene tekrarı randevusu verilir. Muayene tekrarlarına ilişkin randevular toplam muayene oranının yüzde 35'ini, periyodik muayenelere ilişkin randevular yüzde 65'ini geçemez.

Muayene tekrarı randevuları için talebin yüzde 35'ten az olması durumunda kalan miktar için periyodik muayenelere randevu verilebilir. Aynı şekilde, periyodik muayene randevuları için talebin yüzde 65'ten az olması durumunda kalan miktar için muayene tekrarlarına randevu verilebilir.

Sadece randevuyla çalışan istasyonlarda, üzerinde değişiklik yapılan, muayene süresi geçirilen, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmaması nedeniyle idari ve cezai müeyyide uygulananlar ile engelli vatandaşlara ait araçların muayenesi için verilen randevu süresi 7 günü geçemez. Yetkili trafik zabıtasınca muayeneye gönderilenler hariç araç muayene istasyonlarında tespit muayeneleri de randevu ile yapılır.

Araç muayene randevusu nasıl alınır?

İstelenen araç muayene istasyonlar için minibüs randevusu almak isteyen TÜVTÜRK Çağrı Merkezini arayarak randevularını oluşturabilirler. Bilgi ve randevu almak için bize 0850 222 88 88 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Araç muayenesi için randevu almadan önce yapılması gereken bazı işlemler söz konusudur. Aracınızın trafik cezası ve OGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Unutmayın, borçları olan araçların muayene işlemleri başlatılmaz. Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa aracınız muayenede "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir. Randevu almaksızın tüm sabit istasyonlarımızda bu hizmeti alabilirsiniz. Aracınızın muayene işleminin başlatılabilmesi için belgelerinizi eksiksiz bir şekilde yanınızda bulundurun.