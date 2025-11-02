  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Araç koyun sürüsüne daldı 30 hayvan can verdi!
Yerel

Araç koyun sürüsüne daldı 30 hayvan can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Araç koyun sürüsüne daldı 30 hayvan can verdi!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazada sürücü yaralanırken 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazada sürücü yaralanırken 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Gaz Tepesi mevkii Özlüce Barajı yolunda gerçekleşti. Balık şirketine ait 61 AIJ 351 plakalı araç sürücüsü M.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde ilerleyen koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çoğu küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu.

Kazada araç sürücüsü M. B. de yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı
Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı

Gündem

Yürekler ağza geldi! Kaymakam yaralandı

İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!
İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!

Yerel

İzmir'de esnaf CHP'li belediyeye direndi ve kazandı!

Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!
Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!

Sosyal Medya

Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23