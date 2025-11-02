Araç koyun sürüsüne daldı 30 hayvan can verdi!
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazada sürücü yaralanırken 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaza, Gaz Tepesi mevkii Özlüce Barajı yolunda gerçekleşti. Balık şirketine ait 61 AIJ 351 plakalı araç sürücüsü M.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde ilerleyen koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çoğu küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu.
Kazada araç sürücüsü M. B. de yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.